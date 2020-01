Grande Fratello Vip, la sorella dell’Incorvaia parla di Clizia e Riccardo Scamarcio a Pomeriggio 5 (Di venerdì 17 gennaio 2020) La sorella della concorrente del Gf Vip ha fatto chiarezza sul presunto tradimento dell'ex marito con l'attore. Leggi la notizia su comingsoon

Striscia : Secondo voi, chi è più indicato a condurre il #GFvip? Correte sul nostro sito per dircelo ????????????… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -