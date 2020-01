Grande Fratello Vip, Barbara Alberti: “Pasquale ha la faccia da assassino. Paola Caruso? Non la toccherei neanche con la forchetta”. E scoppia la polemica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara Alberti è sicuramente una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip ma non è stata immune alle polemiche che nelle ultime ore, dopo il “caso” Salvo Veneziano, stanno travolgendo diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Come fanno notare in molti sui social, la scrittrice si è lasciata infatti andare a delle constatazioni al vetriolo nei confronti di alcuni compagni, scatenando le critiche del pubblico sui social. “Barbara Alberti dice che ‘Pasquale ha la faccia da assassino e non lo vuole in casa perché potrebbe far male alle donne‘. ANCHE MENO”, ha scritto qualcuno su Twitter riportando una frase pronunciata da Barbara Alberti e riferita al fatto che Pasquale Laricchia aveva riso delle dichiarazioni violente fatte da Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis. “La cultura non la autorizza a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

