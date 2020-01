Grande Fratello Vip: Antonella Elia, Nuovo Scontro Nella Casa! (Di venerdì 17 gennaio 2020) A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip gli animi all’interno della casa sono molto agitati. Soprattutto AntoNella Elia continua a scontrarsi con le coinquiline. Ecco cosa sta succedendo in queste ore Nella casa del GF Vip! In attesa della quarta puntata in diretta, gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono sempre infiammati. Tra le più nervose troviamo sicuramente AntoNella Elia, che fin dai primi giorni si è fatta notare. Antonellina, che anche in passato nelle sue esperienza ai reality si è fatta conoscere per il suo carattere focoso, non sta tradendo le aspettative. La Elia infatti Nella casa ha avuto un fortissimo Scontro prima con Elisa De Panicis e poi anche con Fernanda Lessa. Scontri molto accesi che hanno decisamente allontanato la Elia dalle altre donne del reality di Canale 5. E oggi AntoNella si è innervosita molto con un’altra componente della ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

