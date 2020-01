Grande Fratello Vip, Andrea Denver torna ad attaccare Elisa: lo sfogo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Andrea Denver deluso da Elisa De Panicis del GF Vip: “Non si è comportata bene” Elisa De Panicis pare davvero continuare ad essere nei pensieri di Andrea Denver. Difatti quest’ultimo, giusto stamattina, parlando con Antonio Zequila e Michele Cucuzza nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, non ha fatto mistero di essere triste per il modo in cui è stato attaccato Mercoledì scorso dall’influencer, soprattutto perchè l’ha sempre considerata un’amica: “Lei su di me ha detto cose forti…Con me non si è affatto comportata molto bene…Mi sembra sia anche molto confusa nei modi di fare e in quello che dice…” Insomma Andrea Denver, nonostante il chiarimento di qualche giorno fa, sembra abbia ancora qualche perplessità su Elisa De Panicis. Alfonso Signorini, stasera, darà loro l’opportunità di confrontarsi ... Leggi la notizia su lanostratv

Striscia : Secondo voi, chi è più indicato a condurre il #GFvip? Correte sul nostro sito per dircelo ????????????… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -