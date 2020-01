Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli: “ha detto che sono una bestia” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sembrano non placarsi le fortissime polemiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa sera al Grande Fratello Vip, si è toccato un argomento molto delicato che coinvolge la bellissima Adriana Volpe e il conduttore Giancarlo Magalli. Ecco quanto ha dichiarato la showgirl italiana: Mi ha dato della rompipalle, della strega perché avevo detto la sua età. Lui disse di avercela solo con me e che le donne si sarebbero sentite insultate se avessero saputo come faccio a lavorare da vent’anni. Molte volte ci siamo indignati davanti a determinati fatti ma non ci sono mai stati provvedimenti. Quando tu denunci e sollevi un problema tu diventi il problema in quel momento. Lui non mi ha mai chiesto scusa, non ha mai voluto confrontarsi con me Adriana Volpe, visibilmente arritata ha rivolto anche delle pesanti accuse alla Rai: La cosa che più mi ha ferita in ... Leggi la notizia su trendit

