Grande Fratello Vip | 7 concorrenti nella casa sono gay: l’indiscrezione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip | Il portale Dagospia ha rivelato che 7 concorrenti scelti da Alfonso Signorini appartengono alla comunità LGBT Dagospia, il portale che nei mesi scorsi portò a galla lo scandalo legato al personaggio di Pamela Prati, ha rivelato che ben 7 concorrenti del Grande Fratello Vip sono gay. La notizia, come prevedibile, ha … L'articolo Grande Fratello Vip 7 concorrenti nella casa sono gay: l’indiscrezione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -