Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe di nuovo contro Giancarlo Magalli: ecco cosa ha detto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli, di nuovo. Questa volta le accuse vengono snocciolate all’interno della casa durante una conversazione con Barbara Alberti. L’ex conduttrice della Rai, infatti, è stata al centro dei gossip per la faida con Giancarlo Magalli che l’avrebbe voluta fuori dal programma che conducevano insieme. Negli ultimi tre anni i due si sono scontrati moltissimo sui social e alla fine Adriana Volpe ha lasciato la Rai, azienda che ha accusato duramente durante l’ultima serata in onda del Grande Fratello Vip (come riportato in questo articolo). Adriana Volpe ha deciso di sfogarsi con Barbara Alberti su Giancarlo Magalli e ha raccontato: Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire: “basta, io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?”. Ma il ... Leggi la notizia su trendit

