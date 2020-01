Grande Fratello Vip 2020, quarta puntata in diretta – Arrivano gli ‘ex’ Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pago e Miriana Trevisan quarta puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e nuovo liveblogging su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni quarta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la quarta puntata del Grande Fratello Vip. Con lui in studio, nelle vesti di opinionisti, Pupo e Wanda Nara. La serata sarà all’insegna degli ex amori, quelli di Rita Rusic e Pago. Lei rincontrerà nella Casa, a vent’anni dalla separazione, Vittorio Cecchi Gori, mentre il cantante ritroverà l’ex moglie – e madre del suo unico figlio – Miriana Trevisan. Nel corso della puntata, inoltre, spazio a quanto successo tra i concorrenti nelle ultime 48 ore. Le ultime sul GF Vip 2020 >>> ... Leggi la notizia su davidemaggio

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -