Grande Fratello Vip 2020, la diretta della quarta puntata: chi uscirà tra Montovoli e De Panicis? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Venerdì 17 gennaio va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5 con il supporto di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. Il televoto deciderà chi far uscire dalla Casa tra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis, mentre Fernanda Lessa rischia di dover lasciare il gioco per le frasi rivolte a Licia Nunez. Leggi la notizia su fanpage

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -