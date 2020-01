Grande Fratelli Vip: Pasquale Laricchia contro Alfonso Signorini,”se è così me ne vado” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il GF vip diretto da Alfonso Signorini ha avuto un bello scossone durante la sua terza puntata che ha visto l’eliminazione diretta di Salvo decisa dal Grande Fratello per i suoi commenti sessisti e offensivi nei riguardi delle donne soprattutto di Elisa altra concorrente del GF vip. La squalifica di Salvo è stata voluta ad alta voce da tutti i telespettatori del GF vip e dal mondo del web ma anche gli autori del Grande Fratello non hanno voluto sentire ragioni e hanno squalificato Salvo senza alcuna replica ma mentre lui è stato cacciato dalla casa per i suoi tre compagni di avventura non è è andata proprio liscia. Sono stati richiamati se veramente da Alfonso Signorini e dagli altri membri della casa più spiata d’Italia. (Continua…) Una volta che sono stati rimandati tutti quanti nella casa insieme agli altri concorrenti Pasquale Laricchia, Sergio detto, ... Leggi la notizia su howtodofor

nuhares : RT @prijedoremergen: Tanto grandi quanto timidi Bud e Terence Questi 2 fratelli sono 2 dolcissimi cagnoloni di taglia grande.Loro si trova… - giullar83 : I fratelli karamanzov- il grande inquisitore. Fëdor Dostoevskij - AnnaBoraschi : RT @ItsChiaraPre: “Tu devi vivere. Noi ci dobbiamo sposare e tu, diventerai un grande chirurgo, e avremo due o tre figli” “Cosí Sofia avrà… -