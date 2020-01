Gossip News: torna Michele Bravi in tv, Miriana Trevisan entra al GF Vip (Di venerdì 17 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Michele Bravi e il suo ritorno in tv, del GF Vip e gli ingressi di Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori, di “C’è posta per te” e della pioggia di critiche su Amadeus. Michele Bravi: Andava tutto bene, poi un terribile incidente ha cambiato i suoi piani: Michele Bravi torna a parlare in tv e lo fa di fronte a Silvia Toffanin. “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile”, ha raccontato commosso e poi ha aggiunto “ho tantissima paura. Quella più grande è di non ... Leggi la notizia su velvetgossip

