Golf, PGA Tour 2020: Blair e Murray al comando del The American Express. Francesco Molinari nelle retrovie (Di venerdì 17 gennaio 2020) I Golfisti del PGA Tour sono impegnati nella gustosa parte di stagione denominata “West Coast swing”. Spazio al The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari), torneo una volta chiamato Desert Classic che si articola su ben 3 percorsi differenti: PGA West Stadium Course (par 72), PGA West Course (par 72), e la Quinta Country Club (par 72). L’evento si svolge in due diverse location californiane, ovvero La Quinta e Palm Desert, ed al termine del primo round vede al comando gli Americani Zac Blair e Grayson Murray. I battistrada guidano la leaderboard con lo score di -8 (64 colpi) e vantano una lunghezza di margine sui connazionali Rickie Fowler, Hank Lebioda e Scott Scheffler. Chiudono la top ten con il punteggio di -6 il canadese Roger Sloan, l’australiano Cameron Davis, e gli statunitensi Tyler Duncan, Andrew Landry, Adam Schenk, Tom Hoge e Russell ... Leggi la notizia su oasport

