Gli Usa ora lanciano l'allarme: "L'Italia è a rischio attentati" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mauro Indelicato Il Dipartimento di Stato Usa ha diramato un'allerta di secondo livello per l'Italia, consigliando prudenza ai propri cittadini che viaggiano nel nostro paese Dagli Stati Uniti sono arrivati nuovi allarmi sul rischio terrorismo in Italia. In particolare, è dal Dipartimento di Stato che per il nostro paese nelle ultime ore sono pervenute le allerte più importanti. Infatti, così come riportato dall’Agi, i cittadini americani che hanno intenzione di soggiornare nel nostro paese vengono invitati ad avere una maggiore prudenza. In particolare, per il Dipartimento di Stato Usa sull’Italia sta pendendo un avviso di “livello 2”, il quale riguarda quei paesi in cui potrebbe essere forte il rischio di un attentato. “Occorre esercitare – si legge nell’avviso del Dipartimento di Stato – Una maggiore cautela, i gruppi terroristici continuano a pianificare possibili ... Leggi la notizia su ilgiornale

Corriere : Bonucci e le telefonate per riconquistare gli ultrà: «Torno dagli Usa e vi spiego tutto» - Capezzone : +++Imperdibile @jimmomo in un numero straordinario di @atlanticomag+++ #Italygate #Spygate, in ballo gli stessi fun… - matteorenzi : La situazione libica è drammatica. Il governo italiano non sta raccogliendo successi ma il problema è più ampio. Gl… -