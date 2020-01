Gli ultras del Genoa contro Preziosi: “Venga allo stadio”. Lui risponde: “Solo se non mi offendete” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli ultras del Genoa di nuovo contro il presidente Preziosi. Sul Secolo XIX il comunicato durissimo della Curva Nord. I tifosi chiedono al patron come mai allo stadio «non occupa il posto che gli compete e perché non ammira dal vivo il suo “capolavoro”». Invitano Presiosi a metterci la faccia e a tornare al Ferraris. «Lo scorso maggio, a conclusione di una stagione oscena e dopo una salvezza presa per i capelli, l’azionista di maggioranza del Genoa tuonava: “Mai più un anno così”. Basterebbe solo questo per catalogare il signor Preziosi». E si danno appuntamento domani, alle 17, davanti alla Gradinata, per continuare la protesta. «Con l’orgoglio di un popolo fiero come sempre è stato quello rossoblù, la combatteremo fino al minuto dopo in cui ci avrà liberato di lei… forse in questi anni siamo stati troppo teneri con lei, adesso “inizia” la vera contestazione». Una contestazione che, ... Leggi la notizia su ilnapolista

GoalItalia : Il 'Corriere della Sera' svela i contatti tra Bonucci e gli ultras della Juve nell'estate del suo ritorno dopo la s… - PinoSa54 : ??????....ed ecco che come funghi ....spuntano ' Sorprese '...!! ???? #IsolitiNoti ???? ' Bonucci e le clamorose intercet… - dialessandro5 : @monelloevoluto @DOrsiLuigi Dei tifosi. Se tifi la squadra la tifi sempre e comunque. Adl ha avuto il merito di tag… -