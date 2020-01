"Gli influencer sono persuasori del nulla. Si inizia da piccolissimi spinti dai genitori" (Di venerdì 17 gennaio 2020) È una bolla, quella degli influencer. Piacciono e dividono, fanno discutere e creano business, amplificano pareri, messaggi, opinioni, tendenze. Influenzano quelli che fanno parte della loro cerchia, ma c’è chi li definisce “nuovi persuasori del nulla”. Così recita, polemicamente, il sottotitolo di Antinfluencer, indagine sull’influencer marketing del giornalista Massimo Del Papa e di Daniela Martani, ex assistente di volo (balzata alle cronache anni fa come “pasionaria di Alitalia”, ndr), opinionista tv, attivista animalista e vegana.“Questo è un libro che andava fatto; solo che non lo faceva nessuno, così alla fine ci abbiamo pensato noi”, dicono gli autori presentando il volume disponibile in edizione cartacea e in formato ebook su tutti gli store digitali. Partendo dalla Ferragni, passando per Giulia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

copiaincolla : Una copiainpillola da non perdere quella di Gianluca, Arm of Content in agenzia e direttore di una testata giornali… - markomorciano : Gli #influencer sbarcano su #GoogleMaps grazie alle Top Local Guides - AppleNews_it : RT @kimiko1361: adesso son cazzi vostri con gli #slofie #sapevatelo #iphone12 #iPhone11 #iPhone #Influencer -