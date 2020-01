Gli Anni Più Belli | aperte prevendite per il nuovo film di Gabriele Muccino (Di venerdì 17 gennaio 2020) È già possibile acquistare il biglietto de Gli Anni Più Belli, il nuovo film di Gabriele Muccino che arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio distribuito da 01 Distribution. In concomitanza con l’apertura delle prevendite è stato inaugurato anche il sito ufficiale del film. Mancano ormai pochi giorni all’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo … L'articolo Gli Anni Più Belli aperte prevendite per il nuovo film di Gabriele Muccino proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Mov5Stelle : Nel 2019 il valore delle gare per lavori e concessioni è aumentato del 39%, arrivando a sfiorare i 40 miliardi di e… - Agenzia_Ansa : 'Ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi'. Lo afferma il segretario generale dell… - Tg3web : Oggi Giulio Regeni, sequestrato e torturato a morte nel 2016 in Egitto, avrebbe compiuto 32 anni. Al termine del ve… -