Giugliano, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 43enne (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGiugliano (Na) – Un tragico incidente avvenuto nella notte ha portato alla morte di Pietro Fiorillo, un 43enne nato a Milano ma residente a Napoli ormai da anni. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato nei pressi del Centro Commerciale Auchan. A poco è servito l’intervento immediato dell’ambulanza, che ha constatato la morte sul colpo del motociclista. Non risulta invece ancora molto chiara la dinamica dell’incidente, che potrà essere stabilita soltanto dopo l’autopsia. Lo scooter su cui il 43enne viaggiava non era provvisto di assicurazione, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro. La salma di Fiorillo è stata trasportata all’Ospedale San Giuliano di Giugliano, struttura in cui sarà eseguita ... Leggi la notizia su anteprima24

