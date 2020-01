Giù le tasse: il bonus Irpef taglia il cuneo fiscale a 16 milioni di lavoratori (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che fine farà il bonus Renzi? Chi pagherà meno tasse? Quando scatteranno gli aumenti di stipendio? Ecco tutte le novità... Leggi la notizia su today

DomenikoK : RT @Corriere: Cuneo fiscale, tasse giù per 16 milioni di dipendenti - Corriere : Cuneo fiscale, tasse giù per 16 milioni di dipendenti - YGagareen : RT @Corriere: Cuneo fiscale, tasse giù per 16 milioni di dipendenti -