Giovanni Boni: biografia e chi è ne La pupa e il secchione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giovanni Boni: biografia e chi è ne La pupa e il secchione Giovanni Boni, studente di appena 18 anni, è uno dei partecipanti al programma televisivo La pupa e il secchione, ma purtroppo la sua avventura è già finita. Andiamo di seguito a conoscerlo meglio. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Chi è Giovanni Boni Giovanni Boni è nato in Emilia Romagna e ha appena 18 anni. Della sua vita privata si sa ben poco, se non che sia uno studente modello e che mantiene uno stile di vita completamente differente da quello di tutti gli altri suoi coetanei. Il ragazzo possiede un quoziente intellettivo abbastanza elevato, merito sicuramente della sua decisa dedizione allo studio. Lo studio non è però la sola passione del giovane secchione: infatti, tra i suoi hobby spuntano il volo, la natura e gli animali. Del giovane ragazzo si sa che al momento non ha una ragazza e trovare ... Leggi la notizia su termometropolitico

rompipalleh24 : RT @Alessan26101481: La mia migliore amica:'ho finito #skamitalia....sono tutti boni,specialmente Niccolò e Giovanni' Come sono fiera di l… - Alessan26101481 : La mia migliore amica:'ho finito #skamitalia....sono tutti boni,specialmente Niccolò e Giovanni' Come sono fiera di lei???? -