Giovani indagati per foto hot. Le ragazzine incredule: "Che male c'è?" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Sei ragazzini sono indagati per pornografia minorile. Le ragazzine delle foto: "Io voglio fare l'attrice, che problema c'è? Erano venute bene" Per loro, inviare ai compagni di scuola quelle foto hot era una cosa normale. "Quando una foto viene bene è giusto condividerla. Se fosse stata sfocata non l’avrei inviata e prima gliel'ho fatta vedere: era soddisfatta di come era venuta". Sono incredule per quanto accaduto, non si sarebbero mai aspettate una fine come questa. Invece, per quegli scatti hot, raccolti in una cartella condivisa, sono finiti nei guai sei Giovani, due maggiorenni e quattro minorenni. Gli studenti sono tutti indagati dalla Procura di Bologna e della procura minorile per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. L'inchiesta nata nell'estate del 2018 in una scuola superiore della provincia ha portato alla luce una ... Leggi la notizia su ilgiornale

