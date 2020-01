Giornata mondiale della Pizza: Napoli celebra il patrono dei pizzaioli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei Pizzaioli la Giornata mondiale della Pizza, uno dei piatti simbolo della gastronomia italiana, sintesi della Dieta Mediterranea, marchio comunitario STG (specialità tradizionale garantita) e anche patrimonio dell’Unesco con l’arte dei Pizzaiuoli napoletani tra i patrimoni immateriali dell’umanità. Una tradizione delle antiche famiglie delle pizzerie napoletane che, fino al 1924-1925, ogni 17 gennaio facevano mezza Giornata di lavoro e poi se ne andavano tutti in gita fuori porta in un ristorante che era a Capodimonte, Colli Aminei, e lì festeggiavano Sant’Antuono accendendo un falò. Per l’occasione le pizzerie aderenti proporranno una Pizza speciale a un prezzo consigliato ed e’ stato istituito un premio per l’impegno per la promozione e la diffusione ... Leggi la notizia su anteprima24

