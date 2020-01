Giornata della pizza, Coldiretti: il business mondiale ha superato i 100 miliardi nel 2019 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il fatturato della pizza nel mondo ha superato nel 2019 i 100 miliardi di euro confermandosi un tesoro del Made in Italy e un simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale della pizza. Rotonda, quadrata, con o senza “cornicione”, a tranci, sottile, spessa, croccante o soffice, con mozzarella e pomodoro o con fiori di zucca e alici, oppure con verdure grigliate, la pizza si conferma – spiega Coldiretti – uno dei piatti storici più versatili della cucina italiana, tanto che l’Unesco ha proclamato nel 2017 l’arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità, Ma la pizza è anche la colonna portante di un sistema economico costituto da 127mila locali in Italia dove si prepara e si serve, con la Campania che – precisa la Coldiretti – è la regione che ha il maggior numero di attività, con il 16% ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

