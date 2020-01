Giorgia Meloni, miracolo sulla E45: basta lei per far ripartire il cantiere – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgia Meloni, in Emilia Romagna per un tour elettorale in vista delle prossime Regionali, pungola l’amministrazione locale Pd di Cesena. E la risposta è piccata. Giorgia Meloni è in Emilia Romagna per le prossime Regionali, in programma il 26 gennaio e punto di svolta anche per il governo. Da qualche giorno aveva annunciato un flash … L'articolo Giorgia Meloni, miracolo sulla E45: basta lei per far ripartire il cantiere – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Simone64398511 : Guarda 'Giorgia Meloni: Cesena, davanti al cavalcavia crollato della E45. Ascoltate un po'...' su YouTube - SartoratoC : A tutti gli amici dell'#EmiliaRomagna... Domani sarò da voi con Elisabetta Gardini...vi aspettiamo a questi due im… - senesedoc79 : La Coca cola lascia l'Italia, Giorgia Meloni: 'Questo governo distrugge l'economia' -