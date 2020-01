Gianni Sperti, dramma personale, lo sfogo dell’opinionista (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, il ballerino dice di sentirsi incompreso, scopriamo cosa è successo Giunge a sorpresa lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. Il ballerino si è lasciato andare sul suo profilo personale Instagram, facendo sospettare che sia accaduto qualcosa di grave, che lo ha scosso. Noto per le sue reazioni colorite e passionali, Sperti è un personaggio vulcanico, che difficilmente riesce a contenersi. Quando pensa qualcosa deve dirla e così ha sempre fatto nelle puntate della trasmissione di cui è opinionista insieme alla Cipollari. Gianni è anche la persona che riesce a portare a galla la verità e che fornisce le giuste segnalazioni per far venire allo scoperto i traditori. E’ stato lui a permettere di scoprire gli inganni di Armando, e anche di Juan Luis, ma anche di Incarnato. Sperti cerca di svolgere al meglio il ... Leggi la notizia su kontrokultura

superdodo22 : RT @Soldina_: Ma poi Valentino Rossi un grande uomo ma avesse detto Gianni Sperti avrei capito - KontroKulturaa : Gianni Sperti, dramma personale, lo sfogo dell'opinionista - - gloriabovisi : RT @Soldina_: Ma poi Valentino Rossi un grande uomo ma avesse detto Gianni Sperti avrei capito -