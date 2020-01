Gianfranco Vissani “io tifo per Salvini, in Italia siamo comandanti male, le sardine…le mangio e sono buonissime” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gianfranco Vissani chef notissimo , critico gastronomico e personaggio tv è stato ospite del programma I Lunatici su Rai Radio 2. Lo chef non ha nascosto durante l’intervista la sua simpatia per la Lega e per Matteo Salvini: «Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime. In Italia siamo comandati male e siamo dei pecoroni. Ci mettono solo tasse!». Poi si è difeso dall’accusa di essere un maschilista: «Ma quando mai! Io alle donne non ho mai fatto nulla di male, lavorano più donne da me che in tutti i ristoranti d’Italia e lavorare in cucina non è una cosa facile». Vissani ha parlato anche dello stato della ristorazione in Italia: «Ormai dobbiamo stare dietro a quattro blogger che non sanno fare nulla e scrivono le recensioni. Adesso la Michelin si è accoppiata con TripdAdvisor. TripAdvisor ha 350 milioni di utenti, è un problema grossissimo. Se ti vogliono ... Leggi la notizia su baritalianews

