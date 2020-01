Già a rate il Huawei P30 Lite New Edition con Vodafone: prezzo ammortizzato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da pochi giorni sappiamo dell'esistenza del Huawei P30 Lite New Edition, versione rivisitata del primo P30 Lite 2019, che conserva, proprio come il suo predecessore, i servizi Google. Come riportato da 'mondomobileweb.it', Vodafone non ha perso tempo, abbinando al dispositivo delle offerte a rate in accoppiata alle tariffe Vodafone Red Unlimited Ultra e Smart. Facciamo presente fin da subito che acquistando adesso lo smartphone riceverete in regalo le cuffie Huawei Freelace in forma del tutto gratuita. Veniamo al nocciolo della questione, e quindi al prezzo proposto dal gestore rosso: la quota iniziale è di 39,99 euro, con 30 rate mensili da 6,99 euro (con tutte e due le offerte sopra citate). La permanenza minima da rispettare è di 24 mesi: contravvenendo a tale vincolo vi ritroverete a versare una somma di recesso anticipato pari a 60 euro, fino a diminuire di 7,50 euro ad ogni ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Già a rate il #HuaweiP30LiteNewEdition con Vodafone: prezzo ammortizzato - florafiorita : RT @mariateresacip: Il momento in cui mio figlio adolescente avanza una proposta di partecipazione, con le sue finanze, a un acquisto è que… - SensoDiNausea : RT @Miriam0977: @SensoDiNausea Lo fanno già da anni. Più di dieci anni fa effettuai un versamento di 3700 euro su un conto di una queste ba… -