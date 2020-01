GFVip, Ivan Gonzalez confessa a Barbara Alberti: «A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre» (Di venerdì 17 gennaio 2020) «A 14 anni ho scoperto che mia sorella era in realtà mia madre». Questa è la confessione choc di Ivan Gonzalez fatta nella casa del Grande Fratello Vip a Barbara Alberti.... Leggi la notizia su leggo

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - GrandeFratello : In Casa arriva per Ivan un vero uragano, Paola Caruso... ?? E sono subito scintille ?? #GFVIP - GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… -