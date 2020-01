Gf Vip, Miriana Trevisan a Pago: "Se ami Serena, torna da lei" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Galici Miriana Trevisan è entrata nella Casa per una sorpresa a Pago, emozionato nell'abbraccio della sua ex; la showgirl ha parlato del momento difficile vissuto da Pago e gli ha dato un consiglio sentimentale La prima sorpresa della serata al Grande Fratello Vip è stata per Pago. Il cantante sardo ha potuto riabbracciare Miriana Trevisan, madre di suo figlio, entrata in casa per dare sostegno al suo ex compagno. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene del figlio e dal loro abbraccio si intuisce che nonostante non ci sia più l'amore, è rimasta la stima reciproca. Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Miriana Trevisan durante un freeze, il che ha permesso alla showgirl di parlare per qualche minuto nel silenzio, raccontando alcuni aspetti di Pago che gli inquilini della casa ancora non possono conoscere. Il carattere del cantante è ... Leggi la notizia su ilgiornale

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, ospiti di stasera venerdì 17 gennaio: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan - infoitcultura : Anticipazioni Grande Fratello Vip: pronostico e ospiti, Cecchi Gori e Miriana Trevisan - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, le news in diretta dalla quarta puntata: ospiti Miriana Trevisan e Cecchi Gori | video Me… -