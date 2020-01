GF Vip | Lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa | “Qui finisce male” (Di sabato 18 gennaio 2020) Lite in diretta al GF Vip 4 tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: la regia stacca e tra le due volano insulti. “Qui finisce male”, sbotta la Elia. Lite in diretta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 2020. La scena è stata ripresa dalla telecamere ed è stata trasmessa solo sui … L'articolo GF Vip Lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa “Qui finisce male” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

ChiccoseDOC : “GFVIP 4”: LE SCINTILLE PER LA NOMINATION TRA ANDREA MONTOVOLI ED IVAN GONZALEZ. LE PAROLE DI ADRIANA VOLPE SULLA V… - infoitcultura : Grande Fratello VIP, lite tra Salvo e Pago per colpa di Serena: “Mi ammazzo” (VIDEO) - blogtivvu : GF Vip, Adriana Volpe su Magalli: “Lite? Ecco come è nata” - VIDEO -