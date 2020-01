GF Vip, la bomba atomica: Barbara Alberti a rischio eliminazione? Cosa ha fatto la scrittrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, un concorrente rischia l’eliminazione? Sì. In particolare è la scrittrice Barbara Alberti, che finora aveva sempre avuto atteggiamenti virtuosi e da esempio per tutto il gruppo, rischia grosso per via di frasi choc rivolte contro un altro concorrente del reality. E dopo Salvo Veneziano, ora anche la Alberti ha scatenato la polemica. Il pizzaiolo siracusano era diventato famoso per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, quella con Pietro Taricone che aveva visto la vittoria di Cristina Plevani. Salvo, però, è stato squalificato per via di frasi poco rispettose pronunciate nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis. Dopo l’eliminazione Salvo si è scusato e ha ricevuto l’opportunità dal Grande Fratello di frequentare per 7 giorni un centro antiviolenza dove si trovano donne che hanno subito violenze. Ma le frasi di Salvo Veneziano non sono state ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

