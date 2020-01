GF Vip | Andrea Montovoli sbotta in diretta | Ivan gela Signorini (Di sabato 18 gennaio 2020) GF Vip | Andrea Montovoli ha perso la calma in diretta con Andrea Denver e Ivan Gonzalez. Quest’ultimo ha gelato Alfonso Signorini con una battuta Andrea Montovoli ha perso la calma durante la diretta del GF Vip. Il concorrente, quando Alfonso Signorini ha riaperto la ferita delle nominations, ha sbottato con Andrea Denver e Ivan … L'articolo GF Vip Andrea Montovoli sbotta in diretta Ivan gela Signorini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver è fidanzato con la modella Anna Wolf - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic e Andrea Denver: amore prima di entrare nella Casa. La rivelazione - infoitcultura : Rita Rusic e Andrea Denver/ Storia d'amore prima del GF Vip: 'Relazione finita per..' -