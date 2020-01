GF Vip, Adriana Volpe si sfoga su Magalli: “Alla Rai muro di gomma” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe, concorrente del Grande Fratello Vip, si confronta con Alfonso Signorini sul suo rapporto burrascoso con Giancarlo Magalli. Tra la conduttrice e il collega è stata guerra fredda per un bel po’ di tempo, e i due si sono scambiati diversi attacchi anche sui giornali. Adriana ha parlato con i coinquilini della storia e ribadito di essere pronta a un confronto, ma che difficilmente ci potrà essere. Adriana Volpe contro Magalli: “Ne cambiava una l’anno” Adriana Volpe ha parlato di una vicenda molto delicata, i frequenti diverbi con Giancarlo Magalli. La conduttrice ricorda come Magalli scrisse in un commento su Facebook, dopo che l’aveva insultata in diretta: “Io non ce l’ho con tutte le donne, ce l’ho con lei. Se le donne sapessero come ha fatto lavorare per 20 anni…”. Adriana Volpe si è detta molto ferita dalle parole del conduttore, che non sarebbe stato più tenero ... Leggi la notizia su thesocialpost

