GF Vip 2020 chiesta espulsione per Fernanda Lessa, gli avvocati di Licia Nunez: «Indice di omofobia» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non c’è pace al GF Vip 2020, i concorrenti del reality sembrano fare di tutto per ‘annientarsi’ da soli: e dopo Salvo Veneziano ecco Fernanda Lessa. L’immediata squalifica del pizzaiolo siculo per le frasi irripetibili pronunciate contro Elisa De Panicis non sarebbe servita da lezione agli altri inquilini della casa: ecco allora che un’altra concorrente rischia l’espulsione. E a chiederlo a gran voce sarebbero i legali della parte offesa. È stato ancora una volta il web ad insorgere per primo contro la modella brasiliana per il termine utilizzato nei confronti di Licia Nunez, e alla rivolta social si è aggiunta – questa volta – la richiesta formale degli avvocati. GF Vip 2020, espulsione per Fernanda Lessa: intervengono gli avvocati di Licia Tutto sarebbe nato in seguito alle nomination dell’ultima prima serata, in onda lo scorso mercoledì 15 gennaio 2020: la top brasiliana ... Leggi la notizia su urbanpost

fattoquotidiano : LE ISOLE DEGLI ORRORI Nuove testimonianze di altre minorenni, alcune delle quali all’epoca degli abusi quasi bambin… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - tempoweb : #AntonellaElia, scenata pazzesca al #GfVip4. Così infierisce su #FernandaLessa -