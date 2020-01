Gf Vip 2020 anticipazioni: Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, entra nella Casa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “Grande Fratello Vip”. Stando alle anticipazioni Gf Vip 2020, sarà una serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti di Gf Vip: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della Casa più spiata d’Italia per raggiungere gli ex compagni Rita Rusic e Pago, reduce dal confronto con Serena Enardu. Leggi la notizia su fanpage

fattoquotidiano : LE ISOLE DEGLI ORRORI Nuove testimonianze di altre minorenni, alcune delle quali all’epoca degli abusi quasi bambin… - zazoomblog : Adriana Volpe riscatto al GF Vip: “Magalli me ne ha fatte tante…” - #Adriana #Volpe #riscatto #“Magalli - TaniaTortelli : E hano il coraggio di chiamarla MAMMA RAI. Ma andate in culo vai. #Adrianavolpe -