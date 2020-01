GF Vip 2020, Adriana Volpe: "Magalli? Ho il record per essere durata così tanto" (video) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nelle scorse ore, Adriana Volpe, concorrente del 'Grande Fratello Vip 2020, si è sfogata, a lungo, con Barbara Alberti. La conduttrice ha ricordato i momenti difficili dopo lo scontro con Giancarlo Magalli, in diretta, a 'I fatti vostri' e lo spostamento a 'Mezzogiorno in famiglia'. Ecco la sua versione della vicenda:GF Vip 2020, Adriana Volpe: "Magalli? Ho il record per essere durata così tanto" (video) pubblicato su TVBlog.it 17 gennaio 2020 20:57. Leggi la notizia su blogo

