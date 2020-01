Germania, soldi per le aziende inquinanti: per l’Ue non è aiuto di Stato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Aiuti di Stato mascherati da fondi green per la riconversione delle centrali a carbone. La Germania si fa bella indossando l’abito dell’ambientalismo, ma allo stesso tempo beffa Bruxelles versando una valanga di miliardi di euro a soggetti privati per chiudere gli impianti più inquinanti. L’Unione Europea, solitamente molto attenta a sottolineare alterazioni del genere, come di recente accaduto con l’Italia per il caso dell’ex Ilva di Taranto, questa volta non ha niente da dire. Come sottolinea il quotidiano La Verità, il governo tedesco e i Lander si sono accordati per varare un piano per eliminare progressivamente le centrali elettriche a carbone presenti nel Paese da qui al 2038. Al fine di fare piazza pulita, Berlino ha stanziato quasi 40 miliardi di euro in risarcimenti da distribuire ad aziende e soggetti pubblici. L’annuncio arriva direttamente ... Leggi la notizia su it.insideover

IntDissidente : RT @caterina_betti: #GreenNewDeal UE? La solita sanguisuga per i contribuenti, nel complesso pochi soldi per un tema così ampio. E guardaca… - RGallonelli : RT @aldozana1769: Si era capito da subito che gatta ci covava sotto il gretismo, e a distanza di poco tempo vediamo delinearsi di cosa si t… - Justdone17 : @GLORIA12378530 Non dico, è. Ci sono i numeri. La germania paga più di noi la ue e riceve meno di noi o non riceve… -