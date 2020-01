Geralt di The Witcher 3: Wild Hunt protagonista di un nuovo Funko POP assieme al terrificante mostro Leshen (Di venerdì 17 gennaio 2020) La serie TV di The Witcher, disponibile su Netflix, non solo ha riacceso la fiamma del fantasy per quanto riguarda i libri di Sapkowski (che tra l'altro sono andati a ruba ed ora sono in ristampa), ma anche per quanto riguarda l'universo videoludico.Che siate giocatori di vecchia data o novizi, poco importa, perché sta per uscire una nuova action figure dell'universo Funko POP dedicato proprio a Geralt di Rivia. Questa volta la statuetta fa parte della serie "Game Moments" e fotografa lo Strigo alle prese con il terrificante mostro Leshen.Il Leshen infatti è un temibile guardiano che custodisce e protegge con ogni mezzo i misteri della Foresta. Nella missione "Nel cuore dei boschi", Geralt dovrà trovare la strategia adatta per combattere contro questa creatura. Il Funko POP dedicato è molto curato: il teschio, le corna, le mani, i piedi e le armi del Leshen sono tutti caratterizzati da ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo un nuovo #FunkoPOP dedicato a #TheWitcher3. - KoraKant : ho finalmente iniziato the witcher e niente...geralt calpestami che ti devo dì - psymonic : The Witcher: Geralt e Ranuncolo sono la strana coppia che funziona -