Genoa, Pandev sfida la Roma: «Per me rimane sempre un derby» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Genoa, la sfida di Pandev alla Roma: «Per me è sempre un derby, ricordo le gare con la Lazio. Spero segni ancora Berhami» Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni al Secolo XIX in vista della gara di domenica pomeriggio contro la Roma. Queste le parole del macedone: «Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica e che segni ancora Valon. Ma l’importante è vincere e non il marcatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Noovyis : (Pandev: “Voglio salvare il Genoa e conquistare gli Europei con la Macedonia per chiudere in bellezza”) Playhitmus… - PagineRomaniste : Genoa, #Pandev: “Con la #ASRoma voglio vincere come nei derby. Spero segni ancora Behrami” - romanewseu : #Genoa, #Pandev: 'Contro la Roma per me è sempre un derby' #ASRoma #Romanewseu -