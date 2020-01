Genoa, il presidente Preziosi risponde ai tifosi: “posso tornare alla stadio ma chiedo solo una cosa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stagione sicuramente non all’altezza per il Genoa, nonostante la buona campagna acquisti estiva i risultati non sono arrivati e serve un cambio di passo per provare a raggiungere la salvezza. L’ambiente non è di certo positivo, i tifosi hanno annunciato una ‘contestazione vera’ nei confronti del presidente Preziosi, il numero uno rossoblu ha deciso di rispondere: “La faccia ce l’ho sempre messa – ha dichiarato a Il Secolo XIX – tornare allo stadio? Non ho problemi, sarei disposto a farlo anche già da domenica ma solo se mi garantiscono che smettono di offendere me e la mia famiglia”. “Lo sapete, la contestazione per i risultati deludenti nel calcio ci sta, ma gli insulti no. Se facciamo questo patto di non belligeranza, in questo momento delicato, sono pronto tornare al Ferraris. Ma al primo insulto mio o alla mia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Genoa, il presidente Preziosi risponde ai tifosi: 'posso tornare alla stadio ma chiedo solo una cosa' - - sportli26181512 : Genoa, la Gradinata Nord contesta Preziosi: 'Ci metta la faccia!': Genoa, la Gradinata Nord contesta Preziosi: 'Ci… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? I tifosi del #Genoa si scagliano contro il presidente #Preziosi: “Sfrontato, menzognero ma soprattutto poco uomo. Gli uo… -