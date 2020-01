Gazzetta: il no di Ghoulam alla cessione blocca l’arrivo di Tsimikas (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli sembrava pronto ad affondare il colpo anche per il terzino mancino dell’Olympiakos Tsimikas, ieri si era anche parlato di un possibile incontro tra Giuntoli e la società greca per trattare. Ma il tutto era legato alla cessione di Ghoulam, e ,secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, la chiusura dell’algerino, che non vuole essere ceduto, avrebbe fatto saltare l’operazione Può partire in prestito Younes (Torino o Genoa), più difficile che ciò avvenga per Ghoulam. Per questo motivo è in stallo la trattativa che riguarda il terzino mancino greco Tsimikas dell’Olympiakos”. L'articolo Gazzetta: il no di Ghoulam alla cessione blocca l’arrivo di Tsimikas ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

