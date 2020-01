Gaudete et exsultate: Toninelli vuole fare il capo politico del M5S (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il momento è catartico: Danilo Toninelli è pronto a candidarsi come capo politico del MoVimento 5 Stelle in caso di addio di Luigi Di Maio. Giggetto è dato in uscita dopo un articolo del Fatto Quotidiano che ventilava l’ipotesi, subito furiosamente smentita dai grillini e quindi probabilmente vera. Scrive Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera che un’altra candidata potrebbe essere Paola Taverna: Mentre riprendono a soffiare forti le voci di un possibile passo indietro del leader, c’è chi — dicono i beninformati — si dice stia scaldando i motori in vista di una possibile contesa per il ruoli di capo politico e di nuovi ruoli strutturali. Tra questi, anche due volti storici (entrambi membri del team del futuro): Paola Taverna e Danilo Toninelli. E se Alessandro Di Battista è pronto a rivendicare — nel caso vada in porto la revoca delle concessioni autostradali — un ruolo da ... Leggi la notizia su nextquotidiano

