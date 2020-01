Gattuso: «Sento parlare di smantellamento, ma chi ha comprato a gennaio quanto il Napoli?» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il live della conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia di Napoli-Fiorentina di domani sera «Si pensa partita dopo partita, non abbiamo fatti grandissimi numeri da quando sono io in casa. Domani giochiamo contro una squadra viva, la Fiorentina, tengono bene il campo, giocano da squadra, corrono tantissimo, è difficile, per noi, è molto importante, non pensiamo né alla Lazio né alla Juventus». «Abbiamo lavorato poco sugli ultimi 30 metri, la priorità sono state difesa e centrocampo. La questione non è solo degli attaccanti, ma anche della posizione della squadra, a quanti metri sta, tenere la squadra avversaria nella propria metà campo». «Demme e Lobotka hanno qualità di palleggi. Demme può fare vertice basso, Lobotka anche la mezz’ala. Si nota che sanno giocare, la qualità degli allenamenti è cresciuta, la palla comincia a scorrere come piace a me, in modo veloce. Nessuno ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

