Fuorigrotta, ladro ruba il furgone di un panificio ripreso dalle telecamere (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il furgone di un panificio di Fuorigrotta è stato rubato da un ladro nella notte del 16 gennaio. Il furto è stato ripreso dalle telecamere dell'attività commerciale, il video è stato pubblicato su Facebook dall'imprenditore che lamenta, come altri residenti della zona, le condizioni di via Consalvo, in special modo negli orari notturni. Leggi la notizia su fanpage

