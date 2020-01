Fuorigrotta, incidente nella Galleria Laziale: traffico in tilt (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’impatto avvenuto nella Galleria Laziale ha mandato in tilt il traffico a Fuorigrotta: non ci sono feriti, ma alcune persone, rimaste bloccate sotto il tunnel per le operazioni di ripristino, hanno accusato malori. Fin dalle prime ore della mattinata, il traffico di Fuorigrotta, quartiere nella zona Ovest di Napoli, è completamente in tilt, soprattutto per chi si trovava e si trova a viaggiare lungo via Giulio Cesare. A generare tutto ciò un incidente avvenuto nella Galleria Laziale. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi, a quanto riferito dagli uomini del capitano Antonio Muriano, ma restano grandi disagi per gli automobilisti. Anche perché le operazioni di rilevamento della Polizia locale e di sgombero delle auto ancora in corso impediscono il regolare flusso del traffico. A quanto si apprende dai social, in particolare dalla pagina Facebook ‘Sei di Fuorigrotta ... Leggi la notizia su 2anews

zazoomnews : Napoli incidente nella Galleria Laziale: corsia ridotta traffico a Fuorigrotta - #Napoli #incidente #nella… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Fuorigrotta (Km 10,6) e A56 Svinco… - LuceverdeRadio : ??#Napoli #incidente - Tangenziale forti rallentamenti tra Fuorigrotta e Agnano > Pozzuoli #luceverde #Campania -