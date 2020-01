Fulvio e Federica di un ‘Matrimonio a prima vista’: la novità sulla coppia (Di venerdì 17 gennaio 2020) È passato quasi un anno dalle registrazioni dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” e c’è una novità che riguarda una delle coppie. Poco tempo fa avevamo raccontato come Luca e Cecilia, l’unica coppia che nell’ultima puntata della stagione aveva deciso di continuare a rimanere sposata, è scoppiata. “Quando è arrivato il momento di organizzarci Luca si è tirato indietro – aveva spiegato lei – Lui è venuto a Roma, doveva rimanere per un po’ di giorni e a un certo punto ha deciso di andarsene prima e da lì è finita”. “Luca ha provato per un periodo a chiedermi come stavo, io ero un po’ fredda. Non so se voglio rivederlo, mi fa un po’ strano. Avrei preferito un suo no e da lì potevamo ripartire come amici perché ho sempre detto che non volevo perderlo nella mia vita, piuttosto che un sì e da lì tirarsi indietro trentasei ore dopo. Tornati a casa non eravamo più ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

