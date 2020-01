FREDDO e NEVE nel meteo del weekend, INVERNO riparte dopo secche di Gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Temperature in picchiata, venti in rinforzo e nevicate fino a quote localmente basse: saranno questi gli ingredienti che caratterizzeranno il weekend e porranno fine a un lungo periodo di calma piatta, grazie al transito di una perturbazione al cui seguito affluirà aria più fredda. L'anticiclone non sembrava aver fine ed ora ecco la svolta che pone un'interruzione, almeno temporanea, alla monotonia che aveva caratterizzato finora Gennaio. Avremo alcuni giorni dal sapore invernale, anche se non è in arrivo alcuna ondata di FREDDO eclatante. La massa d'aria fredda, di origine polare, verrà dirottata verso l'Italia dopo essersi portata sull'Europa Centrale e sui Balcani. Il flusso polare andrà infatti a scorrere lungo il perimetro sud-orientale dell'anticiclone atlantico atteso sbilanciarsi verso nord, con massimi sulle Isole Britanniche. Quest'aria fredda avrà modo di ... Leggi la notizia su meteogiornale

