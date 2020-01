Francesca Sofia Novello: alla fine arriva anche la sua riposta alla polemica (Di venerdì 17 gennaio 2020) alla fine è arrivata anche la risposta di Francesca Sofia Novello circa le polemiche che hanno interessato Amadeus. Una delle prossime conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo ha smorzato gli animi polemici con una Instagram Story ed ha dichiarato: Mi avete scritto in tantissime e vorrei rispondere così: penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa. Non credo che sia il passo avanti o indietro a garantire il ruolo della donna. Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature. Pace e amore a tutti quanti. Caso chiuso! Un bacione a tutti Insomma, pare che la stessa Francesca Sofia Novello non abbia mai dubitato un momento della buona fede di Amadeus. E ha fatto capire che i commenti ... Leggi la notizia su trendit

