Francesca Maria Novello rompe il silenzio sulle parole di Amadeus a Sanremo (Di venerdì 17 gennaio 2020) La reazione di Francesca Maria Novello alle polemiche su Amadeus Francesca Maria Novello dice la sua sulla polemica esplosa ieri, giovedì 16 gennaio, per il linguaggio utilizzato da Amadeus nel parlare di lei. Molti infatti ritengono che il conduttore abbia usato un’espressione infelice e sessista dichiarando che la donna, fidanzata del motociclista Valentino Rossi. “La fidanzata del grande Valentino Rossi, che è stata scelta da me per la bellezza e per la capacità di stare con un grande uomo, stando un passo indietro”, ha dichiarato il conduttore. Ma Novello sul suo profilo Instagram ha preso le difese del suo conduttore, affermando che le parole di Amadeus sono state fraintese. “Mi avete scritto in tantissimi e vorrei rispondere così: penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa”, scrive la modella. “Non credo che ... Leggi la notizia su tpi

