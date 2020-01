Francesca Cipriani come Pamela Anderson: il costume non contiene il seno [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai è la sua cifra stilistica: Francesca Cipriani ha fatto delle sue incredibili curve un punto di forza non da poco. D’altra parte, di fronte ad un corpo generoso come il suo, è difficile non ammirare tanta sensualità. In quest’ultima FOTO pubblicata, Francesca rievoca un immaginario molto caro a tutti i suoi fan. In posa da diva, indossando un costume intero in pieno stile anni Ottanta, la Cipriani ricorda incredibilmente Pamela Anderson in Baywatch. Lo scenario non è quello di una spiaggia californiana, ma Francesca, selvaggia e bellissima in una versione acqua e sapone, posa in costume tra piante e alberi. Il seno esplosivo sembra incontenibile e, ancora una volta, infiamma il web: “Cara Francesca non finiremo mai di ripeterti quanto sei sexy e bellissima”. L'articolo Francesca Cipriani come Pamela Anderson: il costume non contiene il seno FOTO proviene ... Leggi la notizia su velvetgossip

Noovyis : (“Basta! Basta!”. E Francesca Cipriani finisce in lacrime in diretta tv. Quello che le dicono fa troppo male) Play… - pomeriggio5 : Per Francesca Cipriani dovrebbero essere presi dei provvedimenti dopo la frase di Barbara Alberti #Pomeriggio5 - IncontriClub : GF Vip 4, Francesca Cipriani contro Barbara Alberti: '10 anni fa, mi insultò e mi fece piangere!' (Video)… -