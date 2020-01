Frana a Villeneuve: rientrano 17 persone su 39 evacuate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il centro di Villeneuve in Valle d’Aosta è minacciato da una Frana: il 27 dicembre e il 2 gennaio scorsi il crollo di alcune centinaia di metri cubi di roccia ha danneggiato diversi edifici. Il sindaco Bruno Jocallaz ha annunciato in merito che “la zona rossa si è ridotta: cinque famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni dietro la chiesa, si tratta di 17 persone sulle 39 evacuate“. “Il cronoprogramma prevede 100 giorni per la fine dei lavori e quindi il rientro di tutti gli evacuati. Il rispetto dei tempi dipende molto dalle condizioni meteo: fino ad oggi le operazioni per la costruzione della prima barriera si sono svolte in modo rapido grazie al bel tempo. Poi verrà fatta una barriera definitiva, per la quale si stanno realizzando i basamenti“.L'articolo Frana a Villeneuve: rientrano 17 persone su 39 evacuate Meteo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

